نجوم هوليود يدعمون سيلين ديون بعد إصابتها بمرض نادر: مصدر إلهام

أبدى نجوم هوليوود محبتهم للنجمة سيلين ديون، بعدما كشفت عن إصابتها بـ«متلازمة الشخص المتيبس»، وهو مرض عصبي نادر وغير قابل للشفاء، ويمكن أن يسبب تشنجات عضلية مُنهكة، وهو ما أجبرها على تأجيل حفلاتها المقبلة التي كان من المقرر أن تقدمها في أوروبا ضمن جولتها العالمية، وذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

ووصفت الممثلة الأمريكية جينيفر جارنر، سيلين ديون بأنها أكثر امرأة محبوبة ووجهت لها رسالة قائلة: «من فضلك اعتنِ بنفسك.. سننتظرك جميعًا»، بينما علقت المغنية جوين ستيفاني بالقول «نحن نحبك سيلين»، وأضافت كاثرين ماكفي: «نحن نحبك تمامًا.. أنتِ سبب غنائي ومصدر الإلهام لكثيرين، العالم سينتظرك»، وقالت مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي إنها تفكر في «ديون» وترسل لها كل الحب، متابعة:«أنت تجيسد للموهبة، وكلما تحسنت سنشعر بقوتك ووجودك في كل مكان مرة أخرى.. أتمنى لك التعافي سريعا»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

مظاهرة حب لـ سيلين ديون: نصلي من أجل شفائك

وقالت الموسيقية براندي كارلايل، «أرسل لك الكثير من الحب، أعلم أننا لا نعرف بعضنا البعض ولكني أحبك كثيرًا، وسأصلي من أجلك ومؤمنة بك»، وأضافت عارضة الأزياء ويني هارلو، «نحبك.. صحتك هي الأهم قبل كل شيء، أصلي من أجل الشفاء والسعادة والصحة».

واتسعت القائمة لتشمل عددا من النجمات من بينهن كيت هدسون، وسلمى بلير، إضافة إلى المغني والعازف براين آدمز، ومن بين النجوم الذين أرسلوا أمنياتهم الطيبة لـ«ديون»، ميجان ماكينا، وجوناثان فان نيس، ودرو سكوت ، وجنيفر هدسون، وديان وارن ، وتانيا تاكر.

سيلين ديون تعلن إصابتها بمرص عصبي نادر: سبب التشنجات التي أعاني منها

وظهرت المغنية الكندية وهي تبكي خلال الفيديو، لتعلن تأجيل موعد الحفلات الثماني التي كان من المقرر أن تقدمها في عامي 2023 و2024، قائلة: «تم تشخيصي مؤخرًا بحالة عصبية نادرة جدًا تسمى متلازمة الشخص المتيبس، والتي تصيب شخص واحد من بين كل مليون شخص، بينما ما زلنا نتعلم عن هذه الحالة النادرة ، نعلم الآن أن هذا هو سبب كل التشنجات التي كنت أعاني منها».

وتابعت: «كنت أتعامل مع مشاكل صحتي لفترة طويلة، وكان من الصعب حقًا بالنسبة لي مواجهة هذه التحديات والتحدث عن كل ما مررت به.. يؤلمني أن أخبركم أني لست مستعدًا لاستئناف جولتي في أوروبا في فبراير المقبل».