معلومات عن سيلين ديون بعد إصابتها بمرض نادر.. ثروتها 400 مليون دولار

أعلنت المطربة العالمية، سيلين ديون، أنها تعاني من مشاكل صحية منذ فترة دفعتها لإرجاء جولتها الأوروبية، في شهر فبراير الماضي، لمرورها باضطراب عصبي نادر يعرف بمتلازمة «الشخص المتيبس»، الذي يصيب واحد من كل مليون شخص، وكتبت «ديون» عبر حسابها الشخصي: «بينما لا نزال نتعلم عن هذه الحالة النادرة، نعرف حاليًا أنها السبب وراء التشنجات التي أعاني منها».

وسبتت هذه التشنجات لسيلين ديون، صعوبات في المشي، وتغيرات في صوتها بسبب تأثيرها على الأحبال الصوتية، إذ تعمل متلازمة الشخص المتيبس على تصلب العضلات وتشنجها وزيادة الحساسية تجاه الصوت والضوء، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، نقلاً عن «CNN».

وأكدت المطربة العالمية سيلين ديون أنها تتلقى حاليًا العلاج يد فريق ممتاز من الأطباء، قائلة: «أفتقد الجميع كثيراً.. ولا أطيق الانتظار لأكون على خشبة المسرح وأُغني لكم»، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنانة العالمية سيلين ديون.

- سيلين ديون هي مغنية كندية، تربعت على عرش الغناء في التسعينيات، واحتفظت بمكانتها حتى أصبحت أنها ثاني أكبر المطربات أجرًا.

- صنفها الكثيرون على أنها من الأفضل في التاريخ لما قدمته من أغاني مهمة.

- نجاح مسيرتها الغنائية، جعلها واحدة من أغنى المشاهير.

- ووفقًا لصحيفة «الاتحاد»، بلغت ثروتها من مسيرتها الفنية، 400 مليون دولار أميركي، وصنفتها مجلة «فوربس» ضمن أغنى 60 امرأة في أميركا، وجاءت في المرتبة الـ46.

- إطلالاتها كانت أيقونة في عالم الموضة والأزياء، بسبب حبها للمجوهرات بشكل كبير.

- سيلين ديون هي صاحبة أغنية «My Heart Will Go On» الشهيرة التي غنتها في فيلم تايتنك.

تصدرت هذه الأغنية قائمة أفضل الأغاني في بريطانيا لمدة 20 أسبوعًا وما زالت إحدى الأغاني الأكثر مبيعًا.