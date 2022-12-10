بالقانون.. تفاصيل الحصول على إجازة بأجر للموظف المخالط لمصاب بمرض معد

حدد قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، ضوابط الحصول على الإجازات المصرية للمخالط لمريض بمرض مُعد، وفقا لما ورد بنص القانون، إذ تضمن الباب السادس من القانون المعمول به حاليا، الخاص بتحديد الإجازات.

تستعرض «الوطن» الضوابط المنظمة للحصول على الإجازات للمريض من واقع نصوص مواد قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا، متضمنة طبيعة الإجازة، الجهة المنوط بها منح الإجازة بالإضافة إلى الجهة المختصة بتحديد مدة الإجازة.

إجازة الموظف المخالط لمريض بمرض معد

وبحسب ما أعلنه جهاز التنظيم والإدارة في شرح الباب السادس من قانون الخدمة المدنية المعمول به حاليا، يحق للموظف المخالط لمريض بمرض معد، الحصول على إجازة بأجر كامل، تمنح بالمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص المنوط به منح الإجازات في هذه الحالة.

ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للأمراض المزمنة

وبحسب ما حدده القانون في باب الإجازات، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل في الحدود الآتية:

ـ إلى أن يشفى.

ـ أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة للعمل.

ـ أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة يظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

الإجازات المرضية في حالة الدورة المرضية

الدورة المرضية كل ثلاث سنوات، تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

ـ الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

ـ الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

ـ الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن جاوز سن الخمسين.

- يحق للموظف مد الإجازة بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.