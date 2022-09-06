5 حالات للحصول على إجازة خاصة بأجر كامل للموظفين.. بعيدا عن العطلات الرسمية

يتساءل العديد من الموظفين والعاملين بالدولة عن الإجازات الخاصة والسنوية التي يمكنهم الحصول عليها بأجر كامل غير الإجازات المرضية والاعتيادية، وقد وضع المشرّع بعض البنود في قانون الخدمة المدنية التي تتعلق بالإجازة السنوية والخاصة.

وتنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن الموظفين والعاملين بالدولة يستحقون إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرا مماثلاً مضافاً إلى أجره المستحق أو إجازة عوضاً عنها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي نظام الإجازات الخاصة مدفوعة الأجر التي يحصل عليها الموظفين والعاملين غير الإجازات الرسمية والاعتيادية، وذلك وفق ما أقرته اللائحة الخاصة بقانون الخدمة المدنية.

حالات الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل

- يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

- تحصل الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي.

- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدي إجازة يحدد مدتها المجلس الطبي المختص.

- يحصل الموظف الذي يصاب أثناء العمل على إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

- يحصل الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس على إجازة مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية.

تحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية

من جهته، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنَّ قانون الخدمة المدنية يشترط تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة، إذ يتمّ خفض عدد ساعات العمل اليومية بقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه سن العامين.

وأضاف «البدوي»، في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أنَّه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في قانون العمل، وإلا يحرم الموظف من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.