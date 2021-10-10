استقبلت المدراس والجامعات أمس طلابها في مختلف المراحل الدراسية، سواء كانت على مستوى التعليم ماقبل الجامعي لمختلف الفئات العمرية، أو خلال المرحلة الجامعية، ومع تأكيد وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي أن العام الدراسي الحالي سيكون حضوريا بنظام الحضور والغياب، يبحث العديد من الطلاب عن كيفية الحصول على إجازة مرضية كورونا للطلاب، في حالة الإصابة بالفيروس خلال فترة الدراسة.

كيفية الحصول على إجازة مرضية كورونا للطلاب

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، عن تخصيص لجنة للصحة المدرسية في كل مدرسة لمتابعة أي حالات مرضية بفيروس كورونا بين الطلاب، مؤكدة أن الطالب يحصل على إجازة مرضية كورونا وذلك بعد تقديم ولي أمره ما يثبت إصابته فيروس كورونا.

«التعليم»: لابد من وجود تقرير طبي معتمد للحصول على إجازة مرضية كورونا

وأوضحت الوزارة، الأوراق المطلوبة للحصول على إجازة مرضية كورونا للطلاب، مؤكدة أنه من خلال تقرير طبي يعرض على لجنة الصحة المدرسية والإدارة، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن لجنة الصحة المدرسية مسؤولة عن قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين بصفة مستمرة على مدار اليوم الدراسي، وإلزامهم بارتداء الكمامة أو «الفيس شيلد»، لافته إلى أن الدراسة منتظمة في جميع المدارس منذ انطلاقها.

«التعليم»: لدينا تنسيق كامل مع جميع المديريات لمتابعة سير العام الدراسي الجديد

وأكدت الوزارة، أنه جرى التنسيق الكامل مع جميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات لمتابعة سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، ومعرفة مدى التزام المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، لافته إلى أنه في حالة حدوث إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب في المدرسة يجرى غلقها لمدة 14 يومًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة الحرص على تعقيم الفصول بصفة مستمرة، ووضع لافتات توعوية للآباء بكيفية مواجهة فيروس كورونا والعمل على رفع الوعي الصحي للطلاب.