القاهرة الإخبارية: آمال كبيرة تُعقد على تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية

قال أحمد بشتو، موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، إن القمة العربية الصينية تُعقد عليها آمال كبيرة لزيادة حجم التجارة والتعاون بين الدول العربية والصين، مضيفا أن البيان الختامي للقمة اختلط فيه الجانب السياسي بالاقتصادي والحضاري، وهذا نابع من نظرة الصين إلى المنطقة العربية باعتبارها منطقة حضارية قبل أن تكون منطقة استثمارية اقتصادية.

البيان الختامي أكد احترام شعوب العالم في اختيار طرق تطوير الديمقراطية

وأضاف موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، خلال مداخلة هاتفية من الرياض على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البيان الختامي أكد احترام شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية، وحضارة كل الدول، وحق كل دولة في اتخاذ قراراتها بلا تدخلات خارجية.

وأشار موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام وظهر ذلك من البنود الختامية، والتي أكدت بطلان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين

وأضاف موفد القناة، أن القمة أكدت تعزيز المشاركة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، التي تقوم على التعاون الشامل والتنمية المشتركة، والعمل على تعميق العلاقة العربية الصينية في مختلف المجالات، كما أكد الأمين العام للجامعة العربية هذا الأمر في البيان الختامي.