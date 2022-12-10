خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: القمة العربية الصينية تنمية للمستقبل

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن القمة العربية الصينية عٌقدت في وقت غاية الدقة في الأحداث العالمية، التي تحدث في الوقت الراهن.

نفيذ الاتفاقيات بين الصين والوطن العربي لها تداعيات في المستقبل

وأوضح «بدرة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هذه القمة تعتبر تنمية للمستقبل، لافتًا إلى أنه حال تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية بين الصين والوطن العربي، سيكون لها تداعيات في المستقبل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قادة الدول العربية تحدثوا عما يجري في العالم العربي، مؤكدين أن كل دولة تحمل العديد من الصعوبات بعد جائحة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد عالميًا بسبب توقف الصين، وأخيرًا الأزمة الروسية الأوكرانية.

كل دولة في العالم العربي لديها قلق حول المستقبل القريب

وشدد الدكتور مصطفى بدرة، على أن كل دولة في العالم العربي لديها قلق حول المستقبل القريب، وحال تطبيق الشراكة الاستراتيجية مع الصين في المستقبل ستكون هناك تنمية للوطن العربي، تتوافق مع الرؤية الخاصة بالدول التي تسعى لمعدلات نمو أفضل.

وأشاد «بدرة» بالرؤية السعودية 2030، مشيرًا أنها تشبه نظيرتها المصرية 2030، مؤكدا قدرة الصين على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري مع الوطن العربي، ضاربًا المثل باتفاقية الحزام والطريق.