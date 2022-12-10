سعر صرف الدولار اليوم 10 ديسمبر في البنوك الحكومية والخاصة

حدثت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر صرف الدولار اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية والتي يحرص بعض المستثمرين في العملة الأمريكية على متابعة آخر التطورات بشأنها.

وكان الاستقرار هو المسيطر على سوق عملة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والأجنبية، اليوم، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- استقر سعر العملة الأمريكية داخل بنك مصر عند 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

- استقر سعر العملة الأمريكية داخل البنك الأهلي المصري عند 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.59 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

- استقر سعر الدولار اليوم 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

- استقر سعره في بنك الإسكندرية عند 24.60 جنيه للشراء، والبيع عند 24.65 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم

- سعر الدولار اليوم في بنك بلوم 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

- في بنك المشرق نحو 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

- بنك الكويت الوطني NBK عند 24.59 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

- أبوظبي الإسلامي، 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني

- قطر الوطني QNB نحو 24.58 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

- في بنك HSBC استقر عند 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- في بنك كريدي أجريكول، استقر عند 24.54 جنيه، و24.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- في البنك المركزي 24.56 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.