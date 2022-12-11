لجنة الاتصالات بالنواب: نخطط لتشريعات تسهل إنشاء الشركات الافتراضية

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن التكنولوجيا أصبحت واقعا لا غنى عنه، ومرفقا اساسيا مثل المياه والكهرباء، لذلك يجب أن نتواكب مع المنظومة بتشريعات قوية تتماشى مع التطور الرهيب الذي تشهده التكنولوجيا يوميا.

إصدار تشريعات متعلقة بالشركات الناشئة

وأضاف بدوي لـ«الوطن» هناك اجتماعات تتم بشكل أسبوعي بين وزارة الاتصالات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات هامة للغاية وتناقش العمل على إصدار تشريعات متعلقة بالشركات الناشئة وتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية والشركات عن بعد.

مجهود كبير لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد على أن هناك عملا دائما بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الاتصالات في البرلمان لتحسين جودة الخدمات، مؤكدا على أن الدولة تقوم بمجهود كبير لتحسين الخدمات المقدمة للمواطين في كل أنحاء الجمهورية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الخدمات التي يحصل عليها المواطن حيث يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول بإنشاء أبراج لتحسين الخدمة ستصل إلى نحو 3800 برج قبل نهاية العام الجاري، منها فقط 1000 برج في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تغطية المحاور الرئيسية بشبكات المحمول وصلت لنحو 90%

وتابع بدوي أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تقوم بجولات ميدانية لمتابعة تركيب ابراج المحمول، مشيرا إلى أن هناك تركيزا على تغطية المحاور والطرق الرئيسية الجديدة بشبكات الاتصالات مثل الطريق الإقليمي والطريق الأوسطي وطريق الصعيد وطريق الجلالة وغيرها من الطرق، وأن نسبة تغطيت المحاور والطرق الجديدة التي تم إنشاؤها بخدمات الاتصالات وصلت لنحو 90%، ما يعنى أن هناك تحسن كبيرا في الخدمات المقدمة للمواطنين على هذه الطرق.