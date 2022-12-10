بطلة «Blonde»: الجمهور واجه مشكلة في إدراك طبيعة الفيلم

قالت الممثلة آنا دي أمارس، التي جسدت شخصية النجمة الراحلة مارلين مونرو في فيلم «Blonde»، إن الجمهور واجه مشكلة في إدراك طبيعة الفيلم والذي لا يعتبر سيرة ذاتية واقعية، على حد تعبيرها، حيث إن العمل مبني على رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة جويس كارول أوتس، صدرت عام 2000.

وأوضحت آنا دي أمارس في حوارها مع مجلة «فارايتي»، «لدينا جميعا ذاكرة فوتوغرافية عن مارلين، لذلك نعتقد أننا نعرف ما كان يحدث في ذلك الوقت، ولكن الفيلم يعطي تفسيرًا مختلفًا لتلك الصور ممزوجًا بقصة الكتاب، أعتقد أن هذا ما كان من الصعب على الجمهور فهمه بشأن الفيلم؛ فالحقيقة العاطفية قوية جدًا في الفيلم بحيث يصعب فصلها عن فيلم سيرة ذاتية».

آنا دي أمارس: كان من المهم إظهار الجانب المظلم من حياة مارلين مونرو

وأضافت: «سمعت تعليقات المشاهدين حول أن تم تجاوز جزء من حياتها في الفيلم، أو أنها لم تكن حزينة أو مكتئبة فقط، لذلك أقول لهم: أعرف ذلك.. ولكننا لا نروي تلك القصة في الفيلم، كان من المهم بالنسبة لنا إظهار الجزء الصعب أو الجانب المظلم من حياتها»، متابعة: «على الرغم من أنه كتاب وفيلم خيالي إلا أن كان به جزء من الحقيقة، فلن تنتهي حياتها وهي في الـ 36 من عمرها إذا كان كل شيء حولها رائعا ومثاليا».

مخرج «Blonde»: الجمهور يكره الفيلم بسبب عدم إظهار مارلين كامرأة قوية

وقال أندرو دومينيك مخرج فيلم «Blonde» في تصريحات سابقة، خلال تواجده على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إنه يعرف سبب كره الجمهور الأمريكي للفيلم، موضحا: «نحن نعيش في وقت يكون فيه من المهم تقديم المرأة على أنها تتمتع بالتمكين، ويرغبون في إعادة تقديم مارلين مونرو كامرأة تتمتع بالتمكين، هذا ما يريدون رؤيته وعدم إظها ذلك يزعجهم».