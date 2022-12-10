الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية وأجواء مائلة للبرودة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بنحو درجة إلى 2 درجتين.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، ستكون 23 درجة مئوية، بسبب تأثرنا بوجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، بالإضافة إلى أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها جنوبية، بين الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية، وهو ما يؤدي إلى احساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

أجواء المائلة للبرودة على أغلب المناطق

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نبدأ فترات اليوم بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس، ترتفع درجات الحرارة والأجواء تكون معتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار».

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وسريع، ويصل الفارق بين درجة الحرارة في فترة النهار وفترة الليل إلى 10 و12 درجة مئوية، وقد يصل إلى 14 درجة مئوية في بعض المناطق».