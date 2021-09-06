قائمة من الوظائف أعلنت عنها شركة أمازون في مصر، والتي تشمل العديد من التخصصات والمجالات، بينها خدمة عملاء ومدير للتدريب ومدير للحسابات، ومهندس برمجيات، ومدير للسياسات العامة، وغيرها من قائمة الوظائف المعروض ضمن شركة أمازون في مصر، التي يمكن متابعتها كلها من خلال رابط الوظائف الذي أعلنت عنه أمازون.

وتزامنا مع إطلاق شركة أمازون فى مصررسميا، أصبحت وظائف شركة أمازون في مصر، من أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك نتيجة لاهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب، بالبحث عن الوظائف التي أعلن عنها فرع أمازون في مصر، كي يتمكنوا من مطابقة الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن ثم التقديم في تلك الوظائف.

وعليه أصبحت هناك عمليات بحث عدة، حول أرقام خدمة عملاء شركة أمازون في مصر، لمزيد من الاستفسارات حول الوظائف المعروضة من قبل شركة أمازون فى مصر.

وترصد السطور التالية أرقام خدمة عملاء شركة أمازون في مصر.

أرقام خدمة عملاء شركة أمازون في مصر

ويمكن الآن التواصل مع خدمة عملاء شركة أمازون في مصر، عبر هاتف خدمة العملاء يوميا من الساعه 8 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، ويمكن الآن الاستعلام عن أي منتجات بالموقع قبل الشراء منه، كما تستطيع متابعة حالة الطلب.

ويمكن للعملاء أيضا الإبلاغ عن أي منتج غير مطابق للمواصفات أو إرجاعه، من خلال الاتصال على أرقام خدمة عملاء شركة أمازون في مصر 08000262966.

وظائف شركة أمازون في مصر

وهناك عدد من الشروط التي حددتها شركة أمازون في مصر، للقبول بالوظائف المعلنة، وهي:

1- التحدث باللغة الإنجليزية.

2- توافر خبرات سابقة.

3- يفضل خريجي الكليات المتخصصة.

وتتمثل الوظائف التي أعلنت عنا شركة أمازون في مصر، في مهندسين في مجال البرمجيات ومشرفين ومُديري برامج، بالإضافة إلى عدد كبير من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات بإجمالي 90 وظيفة تقريبا.