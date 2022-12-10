«الصناعات الهندسية»: نعمل على إعداد رؤية جديدة للارتقاء بقطاع بناء السفن

زارت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعة المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، أعضاء شعبة تصنيع وإصلاح السفن التابعة للغرفة بالإسكندرية، لدراسة التحديات التي تواجههم، والوقف على احتياجاتهم، وتقديم الدعم اللازم من الغرفة لهم.

وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قطاع بناء السفن هو قطاع أصيل ضمن الصناعات الهندسية، ولابد من وجود شعبة تمثله داخل الغرفة، ونحن نعمل حاليا على إعداد رؤية واستراتيجية جديدة، لتنمية هذا القطاع الهام وسيتم الاعلان عنها قريبا.

تواصل مباشر مع المستثمرين والمصنعين

وأوضح محمد المهندس أن الغرفة قامت بهذه الزيارة ضمن خطتها الاستراتيجية للتواصل المباشر مع المستثمرين والمصنعين داخل مصانعهم للتعرف عن قرب على ما يقدمونه من صناعات متميزة وكذلك ما يريدونه للنهوض بالصناعة بشكل أكبر وتوطين الصناعة المحلية تماشيا مع توجهات الدولة في ظل المعوقات التي تعيق استيراد مستلزمات الانتاج او المنتجات تامة الصنع.

وقال اللواء ابراهيم الدسوقي ممثل شعبة بناء وإصلاح السفن بغرفة الصناعات الهندسية أنه يوجد هذه الصناعة والخدمات المتعلقة بها فى مصر حاليا ما يزيد على 20000 مهندس و فنى وعامل فى حوالى مائة ترسانة وشركة تتوزع على عدة محافظات ثل البحيرة، دمياط، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، بالاضافة الى الموانى النيلية وخلف السد العالى والبحر الأحمر.

شارك في الزيارة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة المهندس طارق عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة وشيماء عليبة ومن الشعب المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية واللواء إبراهيم الدسوقي ممثل شعبة بناء وإصلاح السفن ونسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة والمحاسب كامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد مستشار الغرفة و المهندس محمد البودي ممثل غرفة الصناعات الهندسية بالاسكندرية.