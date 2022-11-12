غرفة «الصناعات الهندسية» تعد خطة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا لبحث عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها خطة لتوطين الصناعة وتعظيم الصادرات.

شارك في الاجتماع كل من أعضاء الغرفة المهندس حمادة داوود والمهندس أحمد عبد الجواد والمهندس محمد العايدي والمهندس بسيم يوسف وشيماء عليبة والمهندس طارق عابدين، والمهندس حسام حمدي عبدالعزيز والمهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الادوات الكهربائية بالغرفة، وكامل حجازي مدير غرفة الصناعات الهندسية وعبد الصادق أحمد مستشار الغرفة.

مناقشة مواصفات الصناعات الهندسية قبل إقرارها

وقال المهندس، إنه جرى الاتفاق على دعوة رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة لعقد اجتماع موسع مع الغرفة خلال شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا ضرورة مناقشة أي مواصفات متعلقة بنشاط الصناعات الهندسية مع الغرفة قبل إقرارها من قبل الهيئة.

وأشار إلى أنه عقب تشكيل شعبة بناء السفن بالغرفة يجري حاليا إعداد زيارة من وفد من الغرفة إلى مدينة الاسكندرية، للتعرف عن قرب على نشاط بناء وصيانة السفن واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه هذا النشاط المهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المهندس، أن مجلس إدارة الغرفة وافق على اختيار مقر مناسب لافتتاح فرع للغرفة بمدينة العاشر من رمضان، لتلبية احتياجات الأعضاء هناك وجار الاستقرار على المكان المناسب داخل المنطقة الصناعية.

تعميق الصناعات الهندسية وزيادة صادراتها

وناقش مجلس إدارة الغرفة، أهمية تشكيل لجنة فنية من الشعب النوعية بالغرفة للمشاركة في قرارات مجلس ادارة الغرفة، وكذلك المشاركة في وضع رؤية للغرفة للتوسع في الصناعات الهندسية، من خلال تعميق الصناعات الهندسية وكيفية زيادتها، والتي ستكون رؤية وخطة الغرفة في الفترة المقبلة.

وأكد المجلس أن خطة توطين الصناعة التي ستعمل عليها الغرفة خلال الفترة المقبلة، ستقوم على دراسة الواقع الحالي وحجم السوق المحلية والطلب على المنتجات وحجم الأسواق الخارجية، إلى جانب التواصل مع الشركات من خلال السعي النوعية ومعرفة رؤيتهم لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.

واتفق مجلس ادارة الغرفة على تشكيل لجنة تنفيذية تابعة للغرفة، للتواصل مع الشعب النوعية بالغرفة ومنحهم التوجيهات، والاستعانة برؤيتهم في إعداد خطة الغرفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة معدلات الصادرات.