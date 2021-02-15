تفاصيل تدشين البابا و5 أساقفة كنيسة مارجرجس بالإسكندرية «صور»

دشن البابا تواضروس الثاني، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الاثنين، مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد مار جرجس، والقديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.

وشارك البابا تواضروس في صلوات التدشين كل من: «الأنبا إيساك، الأسقف العام، المدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، وأبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية».

ودشن البابا تواضروس الثاني، 6 مذابح بالكنيسة، بالإضافة إلى أيقونات شرقيات الهياكل وحامل الأيقونات.

وجاءت المذابح الستة كالآتي: «المذبح الرئيس بالكنيسة الكبرى على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا أنطونيوس، والبحري على اسم الشهيد مار مينا، ومذبح بكنيسة أسفل الكنيسة الكبرى على اسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، ومذبح بكل من منارتي الكنيسة».

ورسم البابا تواضروس الثاني، بعد صلاة الصلح في القداس الإلهي الذي أعقب تدشين كنيسة الشهيد مار جرجس، والقديس الأنبا أنطونيوس بشارع محرم بك في الإسكندرية، كاهن الكنيسة، والأب أنطونيوس فهمي، في رتبة القمصية.

وتزامن قداس تدشين الكنيسة الجديدة، بيد البابا تواضروس الثاني مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بعيدي «شهداء العصر الحديث» و«دخول المسيح إلى الهيكل»، بحسب الاعتقاد المسيحي.

والكنيسة المدشنة تبلغ مساحتها بحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة 600 متر مربع، وتتكون من 4 طوابق، وبها إلى جانب الكنيسة الرئيسية والمعمودية 4 كنائس ملحقة، هي: «الشهداء بالدور الأرضي، والأنبا موسى بالدور الثاني، والملائكة بمنارة الكنيسة البحرية، والآباء السواح بالمنارة القبلية»، كما يوجد بها مزارا لعدد من شهداء الكنيسة القبطية، وقاعات «لخدمة مدارس الأحد، واجتماعات ومكاتب إدارية».

وعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، بحسب الاعتقاد المسيحي، هو ذكرى إدخال المسيح إلى الهيكل بعد 40 يوما من ولادته بحسب شريعة بني إسرائيل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يوافق يوم 8 أمشير من كل عام، بحسب التقويم القبطي.