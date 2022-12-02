رصف الشوارع الرئيسية والفرعية في حي أبو صقل بوسط العريش

قال رحمي بكير عضو مجلس النواب بشمال سيناء، إن لجنة من هيئة النقل والطرق، وصلت لحي أبوصقل لمعاينة الطرق الداخلية بها، استعدادا لعملية الرصف، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

لجنة المعاينة تنهي عملها بحي أبو صقل

وأوضح أنه جرت المعاينة بالفعل، من خلال اللجنة المشكلة برئاسة كلا من المهندس محمد أنور، والمهندس نبيل سلام، والمهندس أحمد سلطان مدير شركة الغاز، وتعليمات رئيس مجلس إدارة الغاز المهندس محمد إسماعيل، وذلك لإشارة البدء الفعلي لعملية الرصف بعد وضع وتركيب كابلات ومواسير خدمات المياه والغاز والكهرباء والانتهاء منها.

وأضاف «بكير»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تمت المعاينة، ويتم البدء الفوري في التنفيذ، لتكون المنطقة مصممة بشكل حضاري ونظيف، على أن يتم التوجه إلى رصف طرق ومناطق أخرى بالمدينة، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المحافظ واللجنة المنفذة.

الهدف أن تكون العريش من باكورة المدن الحضارية

وأضاف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان له، أنه سوف يتم رصف جميع الأحياء بمدينة العريش بعد أعادة الشئ لأصله، على أن يتم وضع التصور النهائي للخطة التنموية من خلال الانتهاء من أنشاء خطوط المياه والغاز وكوابل الكهرباء والهواتف الأرضية مسبقا.

وأضاف المحافظ أن الخطة هو جعل العريش من باكورة المدن الحضارية على مستوى محافظات الجمهورية.