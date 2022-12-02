محافظ المنوفية يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع

تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أعمال التطوير بالطريق الدائري من فرد طبقة السن وتركيب البلدورات، تمهيدا للبدء في أعمال الرصف، بداية من ميدان الخالدين وحتى كوبري شرف بطول 1500 متر، فضلا عن متابعة أعمال توسعة ووضع طبقة الأساس وإنشاء الأرصفة الجانبية بطريق 23 «أشمون - كفر السيد - سمادون»، ومتابعة تسوية طبقة السن بطريق 850 «أبو عوالي - جريس - سمادون - شنشور»، وحتى قرية الخضرة بمركز الباجور، بطول 11 كيلو مترا، من تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام.

رصف شوارع مركز منوف

وأكد بيان صادر عن محافظة المنوفية، أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف يتابع أعمال التطوير بطريق البطحة القبلية، من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة وتركيب البلدورات وصب الطبقة الخرسانية بالأرضية ومقاعد للمواطنين ومساحات خضراء وأحواض الزهور، بهدف خلق متنفس للأهالي وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا، فضلا عن متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع نور المتفرع من طريق سرس الليان، ضمن 14 شارعا مستهدف رصفهم بنطاق المدينة، وتم التنبيه على القائمين بالأعمال بتسريع وتيرة العمل والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا بالمدينة.

تطوير مناطق مركز بيلا

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا على متابعته الميدانية لرصف شارع المساعي لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، مشيراً إلى استمرار أعمال التطوير بكافة مواقع العمل، ضمن تطوير ورصف 11 شارعا مستهدف رصفها بنطاق المدينة.

رصف شوارع مركز الشهداء

وفي مركز الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال فرد طبقة السن بشارع زاوية جودة، والذي يربط شارعي طلعت حرب وشعلان مع شارع مدرسة الأرقم بطول 800 متر، وذلك ضمن 16 شارعا سيتم رصفها بنطاق المدينة، فضلا عن متابعة أعمال التطوير بشارع ترعة الغزالية بميت شهالة والذي يربط شارعي المعهد الديني وماكينة سراج الدين بطول 1 كم، بالإضافة لأعمال قطع الفرمة وإزالة الأرصفة المتهالكة بشارع شعيب المتفرع من شارع زكريا نوح، تمهيداً لبدء أعمال الرصف.

كما تابع رئيس المدينة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق زاوية الناعورة «طريق 16» بطول 23 كم، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الإنشائية بموقف قرية كفر الجلابطة النموذجي بمساحة 310 أمتار لإنشاء مواقف نموذجية بديلة عن المواقف العشوائية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.