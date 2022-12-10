«اعرفي حقك».. ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة في مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بمطروح، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، نظمت ورشة عمل تحت عنوان «اعرفي حقك» لمناهضة العنف ضد المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة وحق الفتيات في التعليم والحد من تسرب الفتيات من التعليم، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح، ضمن حملة مناهضة العنف والتي تجوب جميع المحافظات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، أن ورشة العمل شهدت حضور عدد من القيادات التنفيذية بمطروح وإذاعة مطروح الإقليمية ومركز النيل للإعلام ومسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية وأعداد غفيرة من طالبات المدارس.

مناهضة العنف ضد المرأة

وعلى هامش فعاليات ورشة مناهضة العنف ضد المرأة، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن ورشة العمل جاءت تفعيلا لدور وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الوعي العام وإطلاق الحملات التوعوية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الوطنية تطبيقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية بناء الوعي العام للإنسان المصري وتنفيذا للتعليمات الوزارية بأهمية إطلاق استراتيجية الوعي العام في نفوس أركان العملية التعليمية.

وأضاف أن تلك الفعاليات تأتي تحت رعاية انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «بحكايتك تكمل حكايتهم»، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمشاركة الفعالة في حملة تستمر 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

الحوار المجتمعي وتقبل الآخر

وأوضح وكيل الوزارة أن ورشة العمل جاءت ثرية بالمناقشات المثمرة وتفاعل الحضور خلال الفعاليات ولقاء الأجيال، مشيرا أنهم اقترحوا تسميته «تواصل أجيال»، في ظل مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات الإيجابية لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر ثقافة قضايا النوع الاجتماعي والحوار وتقبل الآخر وإتاحة الفرصة للجميع عن التعبير عن الرأي.