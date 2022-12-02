تنظيم الملتقى السنوي لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات

عقد المجلس القومي للمرأة، الملتقى السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، وبحضور الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس، ومنى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وشيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، والأستاذة أمل توفيق مدير مكتب شكاوى المرأة، بمشاركة مديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في 24 جامعة مصرية.

جاء ذلك في إطارحملة الـ16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار «كوني»، وتستمر خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.

وافتتحت الملتقى الدكتورة رانيا يحيى، بتأكيد أهمية تفعيل دور وحدات مناهضة العنف بالجامعات لتوفير بيئة تعليمية آمنة، وضرورة عقد لقاءات توعية مشتركة بين المجلس والوحدات لتبادل الخبرات والممارسات، وأهمية تبني قضايا المرأة ضمن برامج الجامعات، مشددة على دور الوحدات في التوعية بقضايا المرأة لتغيير الثقافات الخاطئة.

وأكدت أنّ عدد الوحدات وصل إلى 29 وحدة في الجامعات المصرية، حرصًا على الوصول لمجتمع خالٍ من كل أشكال العنف.

وأوضحت سالى زهنى أهمية تلك الوحدات فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بالتركيز على الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات والهدف العاشر المتعلق بالحد من اوجه عدم المساواة، فيما أكدت منى الغزالي أهمية العمل بالدليل الإرشادي؛ لتفعيل دور الوحدات والذي أصدره المجلس في عام 2019، ويتضمن الخطوات الإجرائية لعمل الوحدة وأهدافها وآليات الشكوى.

وأوضحت الأستاذة شيماء نعيم أهمية الوحدات في تبني أنشطة تعزز دور المرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي، بما يحقق استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية؛ لتعزيز حماية المرأة من كل أشكال العنف، واستعرضت الجهود التي تمت منذ عام 2016.