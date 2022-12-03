حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تجوب المحافظات

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء، والتي تستمر طوال شهر ديسمبر 2022 بجميع محافظات مصر، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام الجماهيري؛ لرفع الوعي حول قضايا الأسرة المصرية وتكوين اتجاهات وسلوكيات إيجابية، ونبذ صور العنف المختلفة في المجتمع ومكافحة الممارسات الاجتماعية والتقليدية الضارة.

نشر الوعي المجتمعي حول قضايا الأسرة المصرية

ودشنت «التضامن»، الحملة ميدانيًا من محافظة أسيوط برعاية وحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والذي أكد على أهمية الحملة والتنسيق الفعال مع الوزارة ودور الرائدات الاجتماعيات والجمعيات الأهلية، لنشر الوعي المجتمعي حول قضايا الأسرة المصرية في كافة القرى والنجوع بالمحافظة.

توزيع بطاطين وأغطية على الأسر

وفي محافظة الإسماعيلية، نفذت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة بعزبة أبو آدم استهدفت عددًا من السيدات، حيث تم تناول العنف ضد المرأة، والتنمر، وزواج الفتيات وتم توزيع بطاطين وأغطية على الأسر ضمن حملة شتاء دافئ، وتم حصر منازل الأسرة التي في حاجة للتدخلات الخاصة بفصل الشتاء من تسقيف وغيره.

وفي البحر الأحمر، استهدفت مديرية التضامن الاجتماعى تنفيذ ندوات التوعية في إطار الحملة للأبناء داخل المدارس، حيث تنفيذ ندوات توعية حول دور المرأة في المجتمع. أما في بورسعيد كان للرائدات الاجتماعيات من خلال مديرية التضامن، دور هام في انطلاق فعاليات الحملة، حيث تم إطلاق عدد من حملات التوعية في القري التابعة بتنفيذ ندوات ندوات ومقابلات للمستفيدين.

وبالتوازي تتم فعاليات وأنشطة الحملة في المحافظات الأخرى من خلال أنشطة وميدانية متعددة، تشمل:

- ندوات توعية وحوارات مجتمعية.

- لقاءات جماهيرية.

- زيارات منزلية للأسر بالرعاية.

- ورش رسم وأشغال يدوية.

- مسيرات لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الشوارع.

- مسابقات رياضية وثقافية.

- التوعية في أماكن التجمعات العامة ومؤسسات تقديم الخدمات الحكومية والمدارس والأسواق.

وتشمل القضايا المطروحة للتوعية القضايا التالية:

- العنف ضد الزوجات والفتيات.

- حرمان الفتيات من التعليم.

- ختان الإناث وزواج الأطفال.

- العنف ضد المسنين.

- العنف ضد ذوات الإعاقة.

- الاستغلال الاقتصادي.

- التنمر ضد المطلقات والفتيات اليتيمات بمؤسسات الرعاية.

وتشمل الحملة قيام الرائدات بتعريف الأسر المستهدفة من برامج الوزارة بكافة الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة لحماية الفتيات والنساء من كافة أشكال العنف والتمييز، وتضم خدمات وقاية وحماية من العنف الأسري مثل برامج مودة وبرامج الطفولة المبكرة والتربية الأسرية الإيجاية وتكافؤ الفرص التعليمية تطيق شروط برنامج تكافل لإلحاق الأطفال من الجنسين بالتعليم الأساسي، أما عن خدمات الرعاية للفتيات والنساء مثل مراكز استضافة المرأة المعنفة.