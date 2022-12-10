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ضبط مسجل خطر لسرقته مبلغ مالي من داخل سيارة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:47 م | السبت 10 ديسمبر 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من «أحد المواطنين- مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة»، باكتشافه بكسر زجاج سيارته، وسرقة «2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية- هاتف محمول- متعلقات شخصية»، من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بحيازة «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"»، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «كسر الزجاج».

وأقر بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على «متطباته الشخصية- شراء أجهزة كهربائية»، كما تم بإرشاده ضبط «الأجهزة المشار إليها- الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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