«الداخلية»: تحرير 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية مكثفة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

مخالفات النقل والكهرباء

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 2155 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط نحو 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، من ضبط 255 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

مخالفات التعمير والمجتمعات

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 198 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص»، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.