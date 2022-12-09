الداخلية: ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة حاولوا تهريب عملات أجنبية ومحلية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط أحد الركاب يقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مخبأة داخل حقائبه، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

ضبط مبالغ مالية بحوزة 3 أشخاص

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم مواجهة الراكب وأقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة لشراء مستلزمات طبية، كما تم ضبط أحد الركاب يقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبه، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة لشراء هواتف محمولة ومستحضرات تجميل وإعادة بيعها بالبلاد.

إنهاء تعاملات مالية

كما تم ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول وبحيازته مبالغ عملات أجنبية مخبأة داخل حقائبه، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد، وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد إنهاء تعاملات مالية داخل البلاد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.