الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثة سائق «توك توك» في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة سائق بالشرقية، وضبط مرتكب الواقعة حيث تبين أنه تاجر أدوات منزلية ارتكب الجريمة لاعتداء المجني عليه على طفلته.

العثور على الجثة ملقاة بالشارع

وفقا لبيان وزارة الداخلية، تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات وصول جثة سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة القسم، وقرر المرافق أنه حال مروره بدائرة القسم عثر على المتوفى مُلقى على الأرض بجانب الطريق وبجانبه مركبة «توك توك»، دون لوحات معدنية وبه الإصابات المشار إليها، وقررت زوجة المتوفى بورود اتصال هاتفي إليها يفيد تعدي أحد الأشخاص على زوجها وتم نقله للمستشفى.

ضبط المتهم وإحالته للنيابة

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك محل أدوات منزلية مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالتعدي على كريمته 8 سنوات، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة «سكين».