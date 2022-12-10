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مدبولي: المركز التكنولوجي بالسويس خطوة في طريق التحول الرقمي وميكنة خدمات الدولة

كتب:

نرمين عفيفي
01:12 م | السبت 10 ديسمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ افتتاح المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة السويس الجديد، يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة كل الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن من السويس، أنَّ المركز التكنولوجي عبارة عن نقلة كبيرة، مبينًا أنَّ هناك تحرك كبير من الدولة من أجل تيسير خدمات المواطن، وألا يكون هناك اتصالًا مباشرًا بين الموظفين والمواطنين لتيسير الإجراءات، ومنعًا لشبهات الفساد التي قد تحدث من خلال التواصل المباشر.

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بقلم نرمين عفيفي