حظك اليوم برج الثور الأحد 11-12-2022 عاطفيا ومهنيا

الكثير من مواليد برج الثور يحرصون على متابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج التي تكشف عنها بشكل يومي خبيرة الأبراج وعلم الفلك غبير فؤاد بشكل يومي.

ويقول خبراء الفلك أن مولود برج الثور يمتلك قوة كبيرة لإنجاز كل ما يطلب منه، حتى وإن تقدم ذلك على مسؤولياته الاجتماعية والأسرية، ومن بين مشاهير هذا البرج الداعية عمر عبدالكافي، وبطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، وهشام ماجد.

استعرضت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، لمحبي ومتابعي حركة الفلك والكواكب والخرائط الفلكية من مواليد برج الثور، إن حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر الجاري على الصعيدين المهني والعاطفي، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الثور، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر ما زال في منزل العلاقات واليوم ما زالت أمامك فرصة لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي تقول «فؤاد»ن إن أصحاب هذا البرج اليوم، تلعب دورك العائلي والعاطفي بكل جدارة وتقوم بواجبك نحو الأحباب والأهل والأقارب.