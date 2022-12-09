حظك اليوم برج الثور الجمعة 9-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يعتقد مولود برج الثور أنه شخص موثوق، وعملي، ومخلص فهو يحب عمله لأبعد الحدود ويتمنى أن يكون مستقر به حتى يحقق النجاح في حياته المهنية، فالنجاح لديه في تحقيق أهدافه من أهم الأمور التي يركز عليها مولود الثور.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بهمته عالية، فهو نادراً ما يصاب بالاحباط أو اليأس، ويسعى بخطوات ثابتة وبطيئة لتحقيق أهدافه بنجاح أكيد، فهو إنسان دؤوب محب لعمله ومخلص في أدائه ويتسم بالدقة الكبيرة في تنفيذ أهدافه.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية كبيرة في حياتك، مما يحقق الهدوء وفق حظك اليوم مواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.