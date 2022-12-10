حظك اليوم برج الثور السبت 10-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور مثابر ولا يصاب باليأس أبدا، فهو موثوق به ومخلص بدرجة كبيرة، كما أنه مستقر في مختلف أمور حياته ويكره التغييرات المفاجئة التي تجعله منعدم الأمن، فهو يحب الأمور الروتينية التي تجعله أفضل في كل شئ.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بشخصيته القوية التي تجعله يسيطر على مختلف الأمور من حوله، فهو يستطيع أن يكون الأفضل في كل عمل يوكل إليه ما يجنبه الوقوع في النقد من مدرائه، كما أنه لا يمانع أن يقضي أغلب أوقاته في الطبيعة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بكل الطاقة والحماس والرغبة في الانفتاح بدرجة كبيرة تجعلك أفضل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يدفعانك للاهتمام بجذورك العائلية، وقد تجمعك أيضا بالأحباب أوقات حلوة وتشعر بالسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.