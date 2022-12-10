مدبولي: السويس بها مستشفى متخصص لإجراء العمليات الجراحية للرياضيين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد اليوم المدينة الرياضية بمحافظة السويس، المستشفى الطبي الرياضي، الذي يعد واحدا من النماذج القليلة جدا على مستوى الجمهورية، أن يكون هناك مستشفى متخصص لعمل العمليات الجراحية للرياضيين، وأعمال النقاهة والعلاج الطبيعي، وهو جزء من منظومة كبيرة تعمل عليها وزارة الشباب.

وأضاف «مدبولي»، أنه تفقد محطة الرفع للصرف الصحي بمنطقة الزراير، وهي محطة من المحطات المتهالكة التي كانت شبه توقفت، وكانت طاقتها لا تزيد عن 45 ألف متر مكعب في اليوم، واليوم تم رفع طاقتها، وأصبحت تصل لـ180 ألف متر مكعب وتكفي لمدة 20 و25 سنة مقبلة.

وأوضح أن منطقة مجمع السويس الطبي، وجه الرئيس بإنشائه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي سيتم عملها ضمن محافظات مصر، ومنها محافظة السويس التي ستكون ضمن المرحلة الأولى.

جاء ذلك، خلال خلال حديث رئيس مجلس الوزراء بمؤتمر صحفي يعقده الآن من السويس.