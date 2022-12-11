حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 11-12-2022 عاطفيا ومهنيا

تنافر واضح وتركيز شديد في اتخاذ القرارات، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج، عبير فؤاد، عن توقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء الذي يملك الشخصية وعكسها باعتبارها إحدى الصفات الشهيرة التي تلتصق بهذا المولود.

ووفق خبراء الفلك، يهاب البعض التعامل مع أصحاب برج الجوزاء، إلا أنه يتمتع بصفات رائعة منها الذكاء الشديد، ورغم ذلك فهو يعد من الشخصيات التي يصعب توقع تصرفاتها وردود فعلها تجاه المواقف التي يتعرض لها بشكل يومي.

وتنشر «الوطن» لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية، من مواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر الجاري على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الجوزاء، أن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعملي، تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يضع الضغوط على عاتقك ومن المهم أن تدرس خطواتك بهدوء وروية وتجنب التبذير.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد»، إن أصحاب هذا البرج اليوم، ينصحك الفلك أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب والأصدقاء وشركاء الحياة.