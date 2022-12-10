المشدد 3 سنوات لمحامي وآخر بتهمة تزوير محررات رسمية في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمحامي وشخص آخر، لقيامهما بتزوير محررات رسمية في شبرا الخيمة، ومصادرة المواد المضبوطة.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات شبرا، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

إحالة المتهمين بالتزوير لجنايات شبرا

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين «محمود م»، 70 سنة، محامي بالنقض ومحال للمعاش، ومقيم بمنطقة القللي بالأزبكية في القاهرة، و«محمود ع»، مقيم بنفس المنطقة، اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي التوكيلات أرقام 16995 لسنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي «- 3370 د» لسنة 2015 توثيق شيرا، و«9424 ب» لسنة 2019 توثيق شمال القاهرة والمنسوب صدورها لمأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي وشبرا وشمال القاهرة

ودلت التحقيقات، أن التزوير تم من خلال الاصطناع بأن اتفقا على تزويرهم وأمدا المجهول بالبيانات المراد تدوينها بها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناتها، وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهات، ومهرّها ببصمات أختام مقلدة عراها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل واقعة تزوير شبرا

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تقليد بواسطة أخر مجهول بصمات أختام جهات حكومية مأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجى وشبرا وشمال القاهرة، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها محررات المزورة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، كما شتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية محرر المحضر رقم 24555 لسنة 2018 أول شبرا الخيمة.

وحرر المحضر رقم 3934 لسنة 2019 أول شبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وذلك بجعل واقعتين مزورتين في صورة واقعتين صحيحتين، وذلك بأن إتفقا على تزويرهما، ومثل المتهم الاول منتحلاً اسم «عبد المنعم س.ع»، المحامي بموجب بطاقة عضوية نقابة المحامين «مزورة»، وأبلغ بارتكاب كل من «رشدية م.م» و«أحمد ح.م» واقعتي التبديد محل المحضرين بموجب التوكيل المرور رقم 16995 2 لسنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي ووقع بتلك الصفة الكاذبة، فتمت الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.