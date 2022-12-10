عاجل.. الشرطة الألمانية تعلن إلقاء القبض على مسلح «دريسدن» وتحرير الرهائن

أعلنت الشرطة الألمانية، انتهاء عملية تحرير الرهائن في دريسدن، وإلقاء القبض على الجاني، بحسب سكاي نيوز عربية.

وذكرت وسائل إعلام من بينها صحيفة «بيلد»، أنَّ رجلا مسلحا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري، بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت «بيلد» أنَّ مطلق النار البالغ من العمر 40 عاما، قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.

وقال البيان: «شرطة دريسدن في ألمانيا تنفذ عملية في وسط المدينة والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن»، موضحة أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين «مغلقان».