بولندا تستعد لنشر منظومة «باتريوت» بعد رفض ألمانيا تسليمها لأوكرانيا

أعلن وزير دفاع بولندا، ماريوس بلاشتشاك، الموافقة على نشر منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» داخل أراضيها، بعدما رفضت ألمانيا اقتراحا بتسليم المنظومة إلى أوكرانيا، وفق تقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية، فيما طلب وزير الدفاع البولندي من ألمانيا في وقت لاحق إرسال وحدات إطفاء إلى أوكرانيا بدلا من منظومة الدفاع الجوي، حسب «رويترز».

خيبة أمل بولندية من الرفض الألماني

وعرضت ألمانيا على بولندا نصب منظومة باتريوت على أراضيها، الشهر الماضي، للمساعدة في تأمين مجالها الجوي، بعد تحطم صاروخ طائش داخل حدودها، وأسفر عن مقتل شخصين، ما أثار مخاوف وقتها من توسيع دائرة الأزمة في أوكرانيا.

وأعرب وزير دفاع بولندا عبر حسابه على موقع «تويتر» عن خيبة أمله من قرار ألمانيا برفض دعم أوكرانيا، موضحا «نشر صواريخ باتريوت في غرب أوكرانيا سيزيد من أمن البولنديين والأوكرانيين، لذلك ننتقل إلى ترتيبات العمل لوضع منصات الإطلاق في بولندا، وربطها بنظام القيادة الخاص بنا».

تفاصيل العرض الألماني لبولندا

كانت ألمانيا قدمت عرضا إلى بولندا بنصب منظومة «باتريوت» على أراضيها، بعد مقتل شخصين في قرية بولندية قرب الحدود الأوكرانية بسبب صاروخ طائش، ما قوبل بترحيب من وزير الدفاع البولندي، قبل أن يبدل رأيه، ويقترح على برلين تزويد أوكرانيا بالمنظومة الدفاعية.

وردت ألمانيا على مقترح الوزير البولندي بالرفض، مؤكدة ضرورة بحث الأمر داخل «الناتو»، إلا أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، قال إن القرار يعود إلى برلين.