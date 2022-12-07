  ألمانيا تعلن تفكيك خلية إرهابية يُشتبه في تخطيطها لمهاجمة البرلمان

شنّت الشرطة الألمانية، مداهمات اعتقلت خلالها 25 شخصا من أعضاء جماعة إرهابية يمينية متطرفة، يشتبه في أنها كانت تخطط لشن هجوم على البرلمان الألماني.

وقال مدعون فيدراليون ألمان، إن أكثر من 3 آلاف ضابط، بما في ذلك وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب، شاركوا في مداهمات اليوم وفتشوا أكثر من 130 عقارا، فيما وصفته وسائل الإعلام الألمانية بأنه أحد أكبر الإجراءات التي شهدتها البلاد على الإطلاق.

أكثر من 3 آلاف ضابط شاركوا في مداهمات

وأضاف المدعون في بيان أن المداهمات استهدفت أعضاء مزعومين في حركة «مواطني الرايخ - الرايخسبورج»، يشتبه في تخطيطهم لأعمال عنف تستهدف البرلمان الألماني عبر الاستعانة بمجموعة مسلحة صغيرة، بحسب موقع «ذا لوكال»، الإخباري.

وقالوا إن المعتقلين شكلوا مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021، حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبدالها بنوع الدولة الخاص بها، ومن بين الـ 25 المعتقلين، تم القبض على اثنين في النمسا وإيطاليا.

تفكيك الخلية الإرهابية

وأكد زير العدل الألماني ماركو بوشمان، تفكيك الخلية الإرهابية المشتبه بها، خلال تغريدة على موقع تويتر، فيما أشار المدعون إلى أنه يعتقد أن جنودا سابقين من بين أعضاء الجماعة الإرهابية التي تم تأسيسها مؤخرا، وقالوا إن المتهمين يجمعهم الرفض العميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وزير العدل الألماني يشيد بتفكيك الخلية الإرهابية

وأضاف المدعون أن المشتبه بهم كانوا على علم بأن خطتهم لا يمكن أن تتحقق إلا باستخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة.