حظك اليوم برج السرطان الأحد 11-12-2022 مهنيا وعاطفيا

أوضاع داعمة تعدك بها الأبراج اليوم عزيزي مولود برج السرطان، وفق ما كشفته خبيرة الفلك، عبير فؤاد، على الصعيدين العاطفي والمهني، والذي ينتمي له الكثير من المشاهير أبرزهم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ.

كما ينتمى لبرج السرطان كل من الفنان أحمد السعدني، والفنانة العالمية صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج السرطان الرومانسي يمتلك عواطف قوية، إذ يتميز بالقدرة على إظهار مشاعره تجاه المحيطين به، وقراءة الآخرين، ويتمتع بثقة كبيرة بنفسه تجعله يتحرك بشكل ثابت.

ولمحبي معرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية من مواليد برج السرطان، تقدم «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج السرطان، الوضع الفلكي داعم ويدفعك ذلك للقيام بواجبك وتعمل بكامل لياقتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق سحرا وجاذبية وموهبةً.