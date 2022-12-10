حظك اليوم برج السرطان السبت 10-12-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان رابع الأبراج الفلكية، فهو يحاول حماية الأشخاص من حوله خاصة الأفراد الذين يحبهم ويمتلك صفات غير مستحبة أبرزها المزاجية فقد يتبدل مزاجه للأسوأ بسهولة.

مواصفات برج السرطان

كما أنه يتسم بالحساسية التي تجعله يتأثر من أصغر الأمور إلى جانب الخيال فهو يعتمد على أفكاره ومشاعره مما يضعه في مشكلات عديدة بسبب تخيلات غير حقيقية في تفكيره، كما أنه دائما يشعر بالشك فيحاول حماية نفسه من الجميع حوله.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمهد أمامك الطريق للصعود وتحقيق النجاح بشكل كبير لذا عليك التركيز بشكل أكبير لكي تكون أفضل في حياتك العملية وتصل لأهدافك وماتريده وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اليوم تبدو مبادرا وساحرا، ويساعدك الفلك على التعبير عن مشاعرك باتزان، وتكون أفضل في كل شئ حيث أن حالتك النفسية تكون في أفضل حالتها اليوم وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.