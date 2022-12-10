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وزيرة الثقافة تزور معرض جدة للكتاب 2022 وتشيد بمحتواه المعرفي

كتب:

إلهام زيدان
03:20 م | السبت 10 ديسمبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

زارت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏معرض جدة الدولى للكتاب 2022، الذى تُقام فعالياته خلال الفترة من ‏‏8 حتى 17 من ديسمبر الجاري، وتُنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة ‏في وزارة الثقافة السعودية، ضمن زيارة وزيرة الثقافة الرسمية للمملكة العربية السعودية، التي بدأتها بالمشاركة في اجتماعات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي.

معارض الكتاب أهم مجالات التعاون الثقافي بين مصر والمملكة

تفقدت وزيرة الثقافة خلال زيارتها لمعرض جدة للكتاب، أجنحة وزارة الثقافة، ودور النشر المصرية المشاركة في المعرض، وأشادت بالمشاركة المصرية ‏المتميزة، التي تشمل عددًا من قطاعات وزارة الثقافة المصرية في مقدمتها المركز القومي للترجمة، إلى جانب ما ‏يقرب من 120 دار نشر مصرية.

وقالت وزيرة الثقافة: «تعتبر معارض الكتاب أحد أهم مجالات التعاون الثقافي المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تشهد ازدهارا كبيرا في الآونة الأخيرة».

وأشادت الوزيرة، ‏بالمستويين التنظيمي والإبداعي لمعرض جدة للكتاب 2022، وتنوع ‏فعالياته، والمحتوى المعرفي الذي تزخر به أجنحته المتعددة.

وأعربت ‏عن سعادتها، بما تشهده السعودية من اهتمام بالمجالات ‏الإبداعية والثقافية، كما أشادت بتميز ‏مستوى المشاركات المصرية لقطاعات وزارة الثقافة، ودور النشر ‏المصرية.‏

ويأتي معرض جدة للكتاب ضمن سلسلة من المعارض، ‏التي تُنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، ويتضمن ‏مؤتمرين دُوليين، وبرنامجًا ثقافيًا حافلًا، بمشاركة أكثر من 900 دار ‏نشر محلية وعربية وعالمية.

ويُعد معرض جدة للكتاب، ثالث معرض ‏للكتاب تُنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال هذا العام، بعد معرض ‏المدينة المنورة للكتاب الذي أُقيم في يونيو الماضي، ومعرض الرياض ‏الدولي للكتاب الذي أُقيم نهاية سبتمبر الماضي، ويأتي المعرض ضمن ‏خطة مستهدفات المملكة العربية السعودية، لدعم وتقديم المعرفة لأكبر شريحة ‏مجتمعية، وصُنع منافذ متعددة للنشر والتوزيع.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.