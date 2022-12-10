«قصور الثقافة» تنعى صلاح فضل: فقدنا أحد الوجوه الثقافية النيرة في النقد الأدبي

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وجميع قياداتها الثقافية والإدارية، الناقد والأكاديمي الكبير الأستاذ الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، الذي وافته المنية صباح اليوم.

تخرج على يديه الكثير من الباحثين المصريين والعرب

وقال هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنَّ الراحل الكبير أحد أهم الوجوه الثقافية النيرة في مجال النقد الأدبي، وتخرج على يديه الكثير من الباحثين المصريين والعرب، وناقش العشرات من الرسائل العلمية في شتى جامعات مصر، وهو أحد أهم المتعاملين مع هيئة قصور الثقافة وكان رئيسا لمؤتمر أدباء مصر الذي تنظمه الهيئة سنويا، إذ نذر حياته للأدب والعلم والثقافة العربية، ولم يبخل بجهده ووقته عن أي قضية من قضايا الوطن.

وقدم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، العزاء لأسرة الراحل الكبير وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيًا الله أنَّ يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

الدكتور صلاح فضل، مواليد عام 1938، حصل على ليسانس كلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام 1962، وعمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965، وأُوفِد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا وحصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل في أثناء بعثته مدرسا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد، وعمل بعد عودته أستاذا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر.

كان أستاذا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974 حتى عام 1977، وانتقل للعمل أستاذا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 1979 وحتى وفاته.