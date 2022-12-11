لوسي في عيد ميلادها.. مشوار فني بدأ بـ«ليالي الحلمية» وفوازير رمضان

مشوار فني حافل بالأعمال المهمة التي من أبرزها «أرابيسك» و«زيزينيا» و«كناريا وشركاه» و«مذكرات سيئة السمعة»، و«الباطنية»، و«ولي العهد»، و«الكيف»، و«البيت الكبير» قدمته الفنانة الاستعراضية لوسي التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، حيث ولدت في 11 ديسمبر عام 1960.

نشأة الفنانة لوسي في شارع محمد علي، جعلتها تتقن الرقص، ثم مثلت في عدة أدوار صغيرة حتى تألقت في التليفزيون والسينما، لتقدم أول أعمالها في مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء الأول عام 1987.

فوازير رمضان «أبيض وأسود»

إلى جانب أعمالها الدرامية الشهيرة، قدمت الفنانة لوسي فوازير رمضان «أبيض وأسود» بقناة «art» وشاركها فيها محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي، وفوازير رمضان «إيما وسيما» للتليفزيون المصري وشاركتها فيها أمينة رزق، وكانت تلك الفوازير تسلط الضوء على الأفلام القديمة، مذكرة الجمهور بنجوم هذه الأعمال، والإجابة على السؤال الذي يُطرح في نهاية الحلقة حول أحد صناع الفيلم.

لوسي تكشف عن اسمها الحقيقي

وتحتفل الفنانة لوسي، اليوم بعيد ميلادها الـ62، فهي من مواليد 11 ديسمبر 1960، والتحقت بمعهد البالية في التاسعة من عمرها، وذكرت في حوار لها ببرنامج كلمة أخيرة، أن اسمها الحقيقي إنعام، وكانت والدتها ترغب في تسميتها «لوسي» إلا أن والدها رفض، واختار لها هذا الاسم لكونه اسم والدته، وأضافت أن قبل دخولها المجال الفني عملت راقصة بالأفراح الشعبية دون علم أسرتها «اشتغلت في الخفا مع أم فنان كبير جارتنا.. وكنت برجع بدري وأمي عرفت».

وذكرت «لوسي» أنها تُفضِّل سماع المطربين القدامى، وخاصة فايزة أحمد التي كانت تحبها منذ الصغر، وأم كلثوم ونجاة ومحمد قنديل: «لما ابتديت أكبر حبيت صوت أم كلثوم واستوعبت عظمته وقدرته»، وتفضل سماع أغاني عبد الحليم حافظ بعد الظهر، وبجانب أعمالها الفنية لجأت الفنانة لوسي في الفترة الأخيرة «لتدريب الرقص الشرقي أون لاين، إذ يعتبرها البعض أيقونة الرقص الشرقي في مصر».