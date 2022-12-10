قناة الحياة تستعرض مشروع «سكن كريم» في قرية سنباط بمحافظة الغربية

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن متابعة أعمال إنشاء مجمع سكني ضمن «سكن كريم» بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتواصل مبادرة «حياة كريمة» العمل على إنشاء مجمع سكني بقرية سنباط، يتكون من 3 عمارات تضم 24 وحدة سكنية، وتشمل كل عمارة 4 طوابق بإجمالي 8 وحدات سكنية، ومساحة الوحدة السكنية بسكن كريم سنباط 96 مترا مربعا، ومكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.