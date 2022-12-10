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طالبة بمركز الحسينية بالشرقية لـ«الحياة»: تطوير مدرستي جعل طموحاتي أكبر

كتب:

محمد عزالدين
08:48 ص | السبت 10 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

استعرض برنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم الإعلامية هند جاد، آخر تطورات مبادرة «حياة كريمة» في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تطوير المدرسة

وقالت «سما» إحدى تلميذات مدرسة قهبونة بالشرقية، إنها في الصف السادس الابتدائي، والتحقت بالمدرسة منذ الصف الأول الابتدائي، لافتة إلى أن المدرسة قبل تطويرها من قبل مؤسسة حياة كريمة كان عدد الطلاب بها كبيرا.

نظام أكثر

وتابعت: «كان عدد الطلاب أكثر من 40 طالبا، ولكن حاليا يوجد نظام أكثر من السابق».

وواصلت: «نفسي لما أكبر أبقى مهندسة، طموحاتي لم تكن كبيرة قبل التطوير الذي شهدته مدرستي بفضل حياة كريمة، لكن مع التطوير طموحاتي بدأت تكبر أكثر».

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بقلم محمد عزالدين