حمادة هلال يشكر وزارة الخارجية الصينية بعد مشاركته في أغنية «إحنا الحياة»

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته بنجاح أغنيتة الجديدة «إحنا الحياة»، التي عرضت في الصين، بالمشاركة مع الفنانة الصينية عائشة.

وعلق حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على الأغنية، قائلا: «أتقدم بالشكر إلى المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الصينية السيدة خوا تشون يينغ، على الدعم والكلمات الجميلة والمؤثرة على أغنية إحنا الحياة.. سعدت كثيرا بهذا التعاون مع قناة CGTN».

وأضاف «هلال»: «أتمنى أن تصل رسالة الصداقة والمحبة والإخوة لكل الشعب الصينى من الشعوب العربية، وأن نكون معا يد بيد نحو مستقبل واحد».

‏أغنية إحنا الحياة

وكشف الفنان حمادة هلال في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه فوجئ باختياره من الصين للمشاركة في أغنية «إحنا الحياة»، التي جرى إذاعتها في الصين منذ ساعات، بعد زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية.

وأكد المطرب أن مشاهده في الأغنية جرى تصويرها في مصر، أما الفنانة التي شاركتة الغناء فتم تصوري مشاهدها في بلدها.

وأغنية «إحنا الحياة» لـ حمادة هلال وعائشة الصينية، من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج يوسف عماد الدين.