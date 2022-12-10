فاروق حسني ينعى صلاح فضل: أثرى الحياة الثقافية بعلمه الغزير

نعى الفنان فاروق حسني وزير الثقافة سابقا، الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، الذي رحل صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال فاروق حسني في بيان: «أنعى بمشاعر الحزن والآسى، الناقد الأدبي الكبير الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، الذي عرفته زميلا عزيزا وناقدا كبيرا، أثرى الحياة الثقافية والأدبية في مصر والعالم العربي، بعلمه وفكره الغزير، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه رحابه، ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان»

والدكتور صلاح فضل، انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية في عام 2003، ثم رئيسا له عام 2020، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر في 1997، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب، وجائزة النيل في الآداب.