بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «المنصورة- أجا» أمام قرية منية شندوب التابعة لمركز المنصورة وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "المنصورة سندوب – أجا" أمام قرية منية سندوب التابعة للمركز، ووجود مصابين، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف.

وتبين أن الحادث وقع بين سيارة إسعاف خيري تحمل أرقام «16838 ملاكي دقهلية»، اصطدمت بسيارة نقل تحمل أرقام «د ن ر 7215» كانت تقف على جانب الطريق باتجاه أجا مما أدى إلى إصابة سائق سيارة الإسعاف و4 أشخاص مرافقين له بإصابات متفرقة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالضلوع.

أسماء المصابين في حادث الدقهلية

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، إن المصابين هم: «نوال عبد الوهاب محمد، 62 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وأيمن سمير محمد النجار 32 عامًا، مصاب بكسر بالعمود الفقري، ومنى سمير محمد حسن النجار 35 عامًا، بنزيف داخلى بالبطن، وسمير محمد حسن النجار 65 عامًا بنزيف بالصدر واشتباه كسر بالضلوع، ومحمد المرسي محمد خليل 45 عامًا بكسر بالضلوع»، وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمين قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر وجاري تقديم الخدمات الطبية لهم.