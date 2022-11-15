تطورات حادث أتوبيس الدقهلية.. خروج 5 مصابين من المستشفى بعد علاجهم

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، إنه جرى إجراء عملية جراحية لمصاب في حادث أتوبيس الدقهلية، ويدعي «أنور عثمان حافظ»، 58 عامًا، ومقيم بقرية كفر البرابرة التابعة لمركز ميت غمر، كان يعاني من كسر في الفخذ الأيمن وهو الآن في العناية المركزة تحت الملاحظة.

وأشار المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن جميع المصابين في حادث أتوبيس الدقهلية، خرجوا من مستشفى أجا المركزي بعد تلقي العلاج اللازم، لافتًا إلى أن من بين المصابين سيدة دخلت العناية المركزة بعد الحادث لسوء حالتها الصحية، إلا أن حالتها استقرت وخرجت من العناية المركزة ولم يتبق سوى مصاب واحد فقط.

التعامل الطبي مع مصابي حادث أتوبيس الدقهلية

وأضاف المصدر، أنه فور وقوع الحادث، تم رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفى أجا المركزي ومستشفى المنصورة الدولي، وتم استقبال 6 مصابين في الحادث الذي وقع على طريق «المنصورة – ميت غمر» والمصابون هم: ياسمين أحمد عبد العظيم 19 عامًا، ومقيمة بقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر، وآية أحمد منصور، 19 عامًا، كوم النور مركز أجا، وأنور عثمان حافظ 58 عامًا، مقيم بقرية كفر البرابرة التابعة لمركز ميت غمر، وصفاء محمد زياد، 29عامًا ميت محسن مركز ميت غمر، وأحمد ساهر حسني، 12 عامًا، ميت غمر، شريف مصطفي عبد المجيد 28 عامًا، دقادوس مركز ميت غمر.

انتشال جثامين 5 مفقودين من حادث أتوبيس الدقهلية

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري على مدار 3 أيام من انتشال 5 جثامين كانوا مفقودين بعد وقوع الحادث، واستخراجهم من مياه ترعة الرياح التوفيقي وهم: عز الدين عمرو الجوهري»، 18 عاما من قرية أوليله، و«يوسف محمد زكي زاهر»، 15 عامًا، مقيم زفتي - محافظة الغربية، ولاعب كرة القدم في نادي «بايونيرز مواليد 2007»، و«إسلام رضا إبراهيم فضل»، 19 عامًا، من قرية كفر بهيده مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والطالبة «شيماء محمد صلاح»، 20 عاما، من قرية أتميده مركز ميت غمر، و«حمادة ابراهيم على»، 7 أعوام، من مركز شربين حيث توفيت والدته وشقيقة وخالته واثنين من أبنائها في الحادث.