انتشال جثة آخر ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية بعد 60 ساعة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الدقهلية، جثمان آخر المفقودين من ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية، والذي وقع السبت الماضي على طريق «المنصورة - القاهرة» أمام قرية منشأة عبد النبي مركز أجا، إثر سقوط «باص» محمل بالركاب في ترعة «الرياح التوفيقي».

العثور على جثة «عز»

وتمكنت القوات الإنقاذ بعد 60 ساعة من البحث من العثور على جثمان الطالب «عز الدين عمرو الجوهري»، 18 عاما، من قرية أوليلة مركز ميت غمر، والذي أبلغت أسرته الأجهزة الأمنية بانقطاع الاتصال به منذ وقوع الحادث.

أم عز تنادي عليه أمام الترعة

وحينما علمت الأسرة تفاصيل الحادث، اتجهت إلى مكان الحادث، ووقفت والدة الطالب تنادي عليه بكلمات مأساوية، «اطلع ياعز، قطعت قلبي يا ولدي، عاوزة أدفنك بإيدي».

وانتهت القوات من عملية البحث بعد أن انتشلت جثامين 5 أشخاص تم الإبلاغ بفقدانهم في حادث أتوبيس الدقلهية وهم جثة «يوسف محمد زكي زاهر»، 15 عامًا، مقيم زفتي بمحافظة الغربية، لاعب كرة القدم في نادي «بايونيرز مواليد 2007»، والطالبة «شيماء محمد صلاح»، 20 عاما، من قرية أتميدة مركز ميت غمر، و«حمادة إبراهيم علي»، 7 أعوام، من مركز شربين، والذي توفيت والدته وشقيقته وخالته واثنين من أبنائها في الحادث، و«إسلام رضا إبراهيم فضل»، 19 عامًا، من قرية كفر بهيدة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

حبس سائق الأتوبيس

يذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس السائق المتهم المتسبب في الحادث، ويدعى «إبراهيم ح ع س»، 33عامًا، بعد ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا بعد تسليمها لذويها.