عاجل.. تجديد حبس سائق حادث أتوبيس الدقهلية 15 يوما وثبوت تعاطيه المخدرات

قررت محكمة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية اليوم، تجديد حبس السائق المتسبب في وقوع حادث أتوبيس الدقهلية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة مما تسبب في سقوط الميني باص الذي كان يقوده في مياه ترعة الرياح التوفيقي الموازي لطريق «ميت غمر – المنصورة» وهو يحمل عدد كبير من الركاب.

حيث تسبب حادث أتوبيس الدقهلية في غرق 20 ووفاتهم، وإصابة 6 آخرين، علاوة على فقد 5 شباب وأطفال تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالهم على مدار 60 ساعة من البحث عنهم في مياه الترعة.

حبس سائق حادث اتوبيس الدقهلية

وكان المستشار أكرم سرحان، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن محمد الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أمر بحبس «إبراهيم حلمي عبدالله سليمان»، 33عامًا، سائق السيارة رقم «د س ع 3482» ماركة شيفرولية، حمراء اللواء.

طلبات النيابة العامة حول حادث أتوبيس الدقهلية

وطلبت النيابة العامة استعجال تقرير من اللجنة المشكلة من المهندسين الفنيين من الإدارة العامة لمرور الدقهلية، وورد تقرير مصلحة الطبب الشرعي النهائي بشأن تحليل المخدرات وتحديد نوع المخدر المتعاطي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وذكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه سائق يعمل على خط «ميت غمر- المنصورة» وخرج بالركاب من موقف ميت غمر متوجها إلى مدينة المنصورة، وفوجئ بسيارة تغلق عليه الطريق قادمة من الجانب الأيسر وخلال سيره في الجهة اليمنى حاول تفاديه فاضطر بالنزول بالمينى باص إلى الترعة.

بيان النيابة العامة حول حادث أتوبيس الدقهلية

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها أنها تلقت يوم السبت 12 نوفمبر 2022 بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا ووفاة 20 شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة 8 آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذي ألقي القبض عليه، فانتقلت النيابة العامة لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب في الحادث.