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قناة الحياة تستعرض إنشاء «حياة كريمة» لمجمع مدارس قرية نهطاي بالغربية

كتب:

محمد متولي
05:36 م | السبت 10 ديسمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن تواصل العمل لإنشاء أول مجمع للمدارس يضم 3 مدارس ابتدائي وإعدادي ورياض الأطفال، بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتواصل مبادرة «حياة كريمة» العمل على إنشاء أول مجمع للمدارس بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى، ويقع مجمع المدارس على مساحة 6700 متر مربع، ويضم 55 فصلا دراسيا، ويستوعب أكثر من 2200 طالب بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي ورياض الأطفال.

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بقلم محمد متولي