«الصحة»: ارتفاع الإصابات بالإنفلونزا الموسمية بنسبة تصل إلى 47%

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في أعداد مصابي الإنفلونزا الموسمية بنسبة تصل إلى 47%.

وأوضح: زيادة إصابات الإنفلونزا هو أمر طبيعي بالتزامن مع فصل الشتاء وعلى المواطنين ضرورة الحصول على لقاح فيروس الإنفلونزا لأنه من الفيروسات الخطيرة التي يجب على المواطنين تدارك أهميتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بحضورالدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وعدد من قيادات الوزارة للحديث عن أهمية التطعيمات خلال فصلي الخريف والشتاء.

الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي بأهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال الفترة الحالية، قائلا: «الإجراءات الاحترازية لابد وأن تكون أسلوب حياة بالنسبة لنا وفيروس كورونا علمنا أشياء كثيرة».

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، الفيروس التنفسي المخلوي ليس فيروسا جديدا وحالة التخوف المنتشرة حوله لا أساس لها من الصحة، الفيروس منتشر من فترة كبيرة ولكن معدلات الإصابة به قلت كثيرا خلال عامين جائحة فيروس كورونا لذلك لم يلاحظ المواطنون هذا الفيروس ولكنه موجود منذ سنوات عديدة والأطفال أكثر عرضة للإصابة به.

من جانبه أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن حملات التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان في غاية الأهمية وعلى المواطنين ضرورة الاشتراك في كافة الحملات التطعيمة التي تهدف إلى تقوية الجهاز المناعي للجسم ضد الأمراض المعدية وغيرها.

حملات تطعيم ضد شلل الأطفال

وأعلن رئيس قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحة والسكان عن إطلاق وزارة الصحة والسكان غدا الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من مركز صحة الحي السادس بمدينة نصر، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم مايقرب من 17 مليون طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين للحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال وفقا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية 2006.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة مخصصة مبالغ مالية ضخمة للتطعيمات وتحديثها بشكل مستمر، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.