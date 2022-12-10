انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المنيا غدا.. 2832 فرقة و1433 مشرفا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن بدء تنفيذ فعاليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، غدا الأحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات في الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر 2022.

الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تأتي ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، مشيراً إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.

وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم أكثر من مليون طفل بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مشيرا إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات تواجه الفرق المشاركة، وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مضيفا أن الحملة يتم تنفيذها تحت إشراف فرق طبية متخصصة متنقلة وثابتة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف، مناشداً أهالي ومواطني المحافظة بالتعاون مع الفرق الطبية وتطعيم أطفالهم حرصا على سلامتهم وصحتهم ولإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة.

إشراف المديرية والإدارات الصحية

وأوضح الدكتور عماد مهنى، مدير إدارة التطعيمات ومكاتب الصحة، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال 2832 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، بالإضافة إلى فرق إشراف من المديرية والإدارات الصحية بعدد 933 مشرفا و500 مشرف لصيق للفرق.

وأضاف أنه تم الاستعداد لتنفيذ الحملة من تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم من كتبة وتمريض، وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم.